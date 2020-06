Zeitungs-Workshop 3/ Literatur für junge Leser_innen

Das dachten wir uns aus: Am 3.3.2012 verfolgten unser Kamerateam und ich einen Lehrer aus dem BRG18 in Wien.

Nach der Schule ging der Lehrer nach Hause. Wir haben ihn beobachtet und festgestellt, dass er mit Dartpfeilen die Noten der Schüler entscheidet.

Deswegen bekomme ich jedes Mal eine 5. Ich würde ihm für seine Schießkünste eine 5 geben!!!!

Nach dem Notenentschluss ging er Fahrrad fahren mit seiner Tochter und kam nicht aufs Fahrrad. Nach vielen Versuchen kam er rauf und fiel gleich wieder hin. Durch diesen Unfall brach er sich sämtliche Knochen.

Als er vom Krankenhaus zurück kam hatte er einen Gips und Krücken. Am Abend kurz bevor wir gehen wollten, sahen wir, wie er mit seiner Frau rumknutschte. Wir finden, Lehrer sollten nicht knutschen!!!!

Hava Dikaev und Jasmina Mizrak, 11



Was macht wen zu guten Lehrer/innen?

Was Lehrer/innen wirklich interessiert?

Was sie machen müssen um ein guter Lehrer/ eine gute Lehrerin zu sein.

1. Sie müssen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.

2. Sie dürfen die Kinder nicht zum Weinen bringen.

3. Sie sollen die Kinder dran nehmen, die schon lange aufzeigen.

4. Lehrer/innen sollten sich vor einer Schularbeit absprechen, damit die Schüler/innen nicht überfordert sind.

5. Sie sollten den Unterricht lustiger und noch interessanter gestalten.

6. Lehrer/innen sollten die Kinder nicht mit anderen vergleichen.

7. Lehrer/innen sollten ihre Klasse im Griff haben.

8. Die Lehrer sollten den Kindern wirklich etwas beibringen.

9. Sie sollen Kinder loben, wenn sie etwas gut gemacht haben.

10. Sie sollten das Verhalten der Kinder akzeptieren.

Das waren die Tipps von

Anna Mazal, 12, Rebekka Hell, 11, Jennifer Herzig, 12, Muskaan Sahota, 11

FÜR ALLE LEHRER/INNEN DER WELT!