Nur noch 141 Tage zur Europa Meisterschaft 2012. Die Veranschtalter sind Polen und Ukraine.

Polen gegen Griechenland eröffnen die EM 2012. Das Finale findet in Kiew statt, obwohl sie am meisten Verspätung hatten (im Sinn von Stadien). Die nächste Partie findet in Breslau statt, gespielt wird sie von Russland gegen Tschechien. Österreich konnte nicht teilnehmen.

Der Favorit ist Deutschland, aber Spanien will den Weltrekord brechen und drei Mal hintereinander einen großen Titel gewinnen. Der EM-Ball heißt "TANGO".Die Wissenschaftler haben den Ball so entwickelt, dass er längere Zeit durchhält. Das EM-Logo wurde von speziellen Designern erfunden.

Pradeep Digwal, Manuel Novak, Mikolaj Halicki, 12