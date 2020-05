Zeitungs-Workshop 2/Schule der Dominikanerinnen

Die drei Musketiere

Wieder einmal gelang es den Kinos in den USA einen Actionfilm zu produzieren. So wie bei Harry Potter wurden die Kinos in New York gestürmt. Viele Tage bevor der Film überhaut herauskam, stellten sich die Leute vor die Kinos und warteten.

Es ist ein Film wo viel Blut und Schlachten vorkommen. Den drei Musketieren geht es wieder einmal hervorragend in dem Film. Mit verschiedenen Objekten flogen sie durch die Luft und bekämpften sich, manchmal auch auf nicht realistische Weise.

Leider hat der Film ein abruptes Ende und so wird er als schlecht bewertet.



Harry Potter 7/2

Der letzte Teil von Harry Potter übertrifft wieder alle Erwartungen. In den USA stürmten Fans bereits am ersten Wochenende die Kinos und es entstanden Warteschlagen vor den Kinos die sich über mehrere Häuserblöcke erstreckten.Doch dieser Teil ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber doch ist er wieder sehr spannend und bringt viele Überraschungen mit sich. Auch die schreckliche Vergangenheit Severus Snaps wird aufgedeckt.Somit geht die Ära Harry Potters zu Ende. Dieser Film ist ein echtes Muss für Potter Fans und bekommt von uns 5 Filmkritikpunkte.



Die Schlümpfe

Tausende von Kindern stürmen in die Kinos, um den Film "Die Schlümpfe" zu sehen. Noch nie war ein Kinderfilm so populär. Der Film ist geeignet für jedes Alter, ob groß oder klein!

In diesem Drama werden die Schlümpfe nach New York geschickt, um vor dem bösen Gargamel zu fliehen. Doch in der aufregenden Stadt angekommen, erwarten sie viele Gefahren. Autos, Katzen, Vögel,... mit denen müssen sie sich herum schlagen. Doch auch einen Freund habe sie gefunden. Mit ihm und seiner Frau bewältigen sie alle Gefahren. Doch wie sie zurückkommen, wissen sie noch nicht! Entdecke mit ihnen den Weg zurück nach Hause!!

Sophie Kandutsch

Tina Tiefenböck

Julia Bachmann