Zeitungs-Workshop 2/Hort Liniengasse

Eine Blondine geht in die Dusche. Es klingelt an der Tür und sie zieht sich den Bademantel an. Es ist ein Nachbar, er ist Tennisspieler. Er sagt: "Freuen Sie sich! Ich hab gewonnen!" Dann macht sie die Tür zu und geht unter die Dusche.

Dann kommt der Fußballspieler. Er sagt: "Freuen Sie sich! Ich hab gewonnen." Dann macht sie die Tür zu und geht nochmals unter die Dusche.

Es klingelt nochmal an der Tür. Da denkt die Blondine: "Das kann nur der blinde Mann sein", und geht ohne Bademantel vor die Tür.

Da sagt der blinde Mann: "Ich kann wieder sehen."

Marlene, Hannah, beide 9 Jahre



Ein Hase geht zu einer Tankstelle und fragt den Verkäufer: "Haben Sie Karotten?" Der Verkäufer sagte: "NEIN."

Am zweiten Tag kommt der Hase wieder

und fragt den Verkäufer, der sagte wieder: "Nein."

Am dritten Tag kommt der Hase wieder

und fragt den Verkäufer; "Haben Sie Karotten?"

"Wenn Sie wieder kommen, nagel ich Sie an die Wand!"

Am vierten Tag kommt der Hase wieder und fragte den Verkäufer: "Haben Sie Nägel?"



Was passiert, wenn ein Monster zu mir nach Hause kommt und sagt: "Buaaaa, hallo, gib mir dein ganzes Bier, tjia Bier .......nee...?"

Am zweiten Tag kommt das Monster und sagt: "Buaaaa, hallo, gib mir dein ganzes Bier"

"Sorry, ich habe kein Bier!"

Am letzen Tag kommt das Monster wieder und fragt: Buaaaa, hallo, gib mir dein ganzes Bier"

"Was willst du von mir, ich habe kein blödes Bier und geh weg vom meinem Haus sonst stecke ich dir 1000 Stück Kettensägen in dein Gesicht."

Das Monster beantwortet:"Oooooookayyyyy!"



Warum schüttelt die Frau das Wasser am Computer?

Weil sie im Internet sörfen will.



Max fragt Felix: "Riech mal meine Finger!"

Felix: "Ooh, was ist denn das?"

Max sagt: "K..."

Simon und Dominik



Zwei Mäuse sitzen nachts am Fenster. Da fliegt eine Fledermaus vorbei. Sagt die eine: "Schau mal, ein Engel"



Frau Meier kommt aufgeregt ins Modegeschäft. "Darf ich das Kleid im Schaufenster anprobieren?"

"Natürlich, aber wir haben auch eine Kabine."



Peter bittet die ältere Dame: "Könnten Sie mich wohl über die Straße begleiten?"

"Ja, aber wir müssen warten, bis grün kommt."

"Na, bei grün kann ich auch alleine gehen."



In der Schule: ,,Komisch Franz, immer wenn eine Klassenarbeit ansteht kommst du nicht, weil dein Hund krank ist!"

Franz meint nachdenklich: "Ja, Frau Lehrerin ich habe schon daran gedacht, dass der Hund mir etwas vormacht."

Katharina, 9