Zeitungs-Workshop 2/der VS Hochsatzengasse/4c

Der Artikel 28 der Kinderrechtskonvention legt fest, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung, Schule und Ausbildung hat!

Jedes Kind muss regelmäßig die Schule besuchen dürfen. Sie sollen das Lesen, Schreiben, Rechnen und noch viel mehr erlernen.Das bedeutet: Bei einem Kind dessen Eltern keine Arbeit haben, muss der Staat helfen, damit das Kind eine Zukunft hat und in die Schule gehen kann. Natürlich müssen die Eltern auch für das Kind Schulbücher, Hefte, Stifte und noch vieles mehr kaufen. Es muss in die Schule gehen, damit es in der Zukunft eine Arbeit hat!

Wir befragten manche Kinder, wie sie es finden, wenn ihre Eltern keine Zeit zum Lernen mit ihnen haben:

E. aus Wien findet es traurig, vernachlässigend, aber unvorstellbar.

F. aus Wien fühlt sich traurig und hat Angst, schlechte Noten zu bekommen.

E. aus Wien findet es schlimm, "schade aber unvorstellbar."

Marina Zimpernik, 9

Elmas Gül Semiz, 10

Habiba Ismail, 9