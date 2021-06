Zeitungs-Workshop 2/der VS Berzeliusgasse/4a

Bruce Lee ist am 27. November 1940 geboren. Er ist der Sohn des chinesischen Opernsängers Lee Hoi Chuen. Während sich die Eltern auf einer Tournee in San Francisco ( USA), aufhielten, wurde Bruce Lee dort geboren. 1941 kehrte die Familie nach Hong Kong zurück. Dort wuchs er auf und lernte auch Kung Fu. Ab fünfzehn war sein erster Meister der berühmte Ip Man. Als Kind und Jugendlicher absolvierte er dort erste Auftritte mit dem Namen Li Hsiao Lung in Filmen. Dabei lernte er seine spätere Frau Lind Emery kennen.Er studierte Philosophie an der University Washington. Nach dem Studium begann Bruce Lee in amerikanische Filmproduktionen seine Laufbahn als Kampfkunst-Genie. Zu seinen Schülern gehörten unter anderem James Coburn und Steve McQeen. Bruce Lee heiratete im Jahre 1964 Lind Emery.Sein bester Film ist für uns „Die Todeskralle schlägt wieder zu“. Bruce Lee ist bekannt als der Meister der Nunchaku (Kette mit zwei Holzstäben). Er entwickelte seinen eigenen Kampfstil, den er als Jet Kun Do bezeichnete. Im Jahre 1971 drehte er einen Film namens „The Big Boss“. Sein bürgerlicher Name war Li Chen-Fan. Bruce Lee starb am 20. Juli 1973. Wir mögen ihn, weil er schnell, nett, stark und ein Held ist. Prantor Chowhury, Nenad Djordjevic´ und Bogdan Mitic´, alle drei 10 Jahre