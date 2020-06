Zeitungs-Workshop 2/der Volksschule Alt Erlaa/4a

Der Weißspitzen-Riffhai wird auch Triaenedon genannt und wird durchschnittlich etwa 1,60 Meter lang. Dieser Hai hat einen sehr schlanken Körper und einen breiten Kopf. Kennzeichen sind Hautlappen neben Nasenlöchern, sie haben große ovale Augen. So wie der Name schon verrät, hat diese Haiart eine weiße Spitze auf der Rückenflosse und an der Schwanzflosse.

Der Weißspitzen-Riffhai lebt am häufigsten in den Korallenriffen. Er lebt vor allem in einem klarem Wasser nahe dem Meeresboden in Tiefen von 8 bis 40 Metern.

Diese Hai-Art ruht während des Tages die meiste Zeit in Riffhöhlen und -spalten.

Lea Mühlhauser, 10