Zeitungs-Workshop 2/der GRG Maroltingergasse/4e

In den 1970ern erschien die Fingerskateboardszene erstmals in den damaligen Skatezeitungen. In den späten 1980ern wurden schließlich Skateboardanhänger produziert, die von den damaligenFahrern mithilfe von einem Feuerzeug fahrbereit gebogen wurden. In den 1990ern wurde ein Spielzeughersteller auf das Fingerskaten aufmerksam – das Techdeck entstand. Bis heute ist das Techdeck unter Anfängern sehr beliebt und verbreitet.

Ein Fingerskateboard besteht aus Deck (meistens Kunststoff oder Holz), Wheels (aus Metall, PU oder Konstruktionskunststoff), Achsen ( Metall), Tape (Kautschuk, Neopren oder Skateboard-Grip in feiner Körnung), Screws (sind die Schrauben zum Befestigen der Achsen).

Man unterscheidet zwei Fingerskateboardgruppen. Eine, meist aus Holz zum Fahren geeignete, mit echtem Griptape (eine Art Schleifpaper) oder einem sogenanntem Riptape (bekannt als Moosgummi), mit dem es möglich ist, Tricks wie Kickflip oder Pop-shove-it nachzuahmen. Natürlich ist es auch möglich selber Sprünge zu erfinden.

Dann gibt es noch die zweite, nur bedingt verwendbaren, eher zum Sammeln geeigneten Fingerskateboards. Sie besitzen kein Griptape und die Wheels und Achsen sind nicht auswechselbar.

Mittlerweile gibt es auch schon Nachbildungen ganzer Skateboard Parks. Dort findet man über Bänke, Rampen, Treppen, Pools und Slidestangen alles, was das Fingerskateherz begehrt. Quelle: Wikipedia

Elias,

Leon, Kilian, alle 13 Jahre