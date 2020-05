Zeitungs-Workshop 2/der AHS Diefenbachgasse/3e

Zuerst kamen die ersten 6 Teile von Star Wars, das war für den Filmregisseur ( Georg Lucas) ein riesiger Erfolg. Zwei Jahre danach kam " Star Wars: The Force unleashed". Damit hat man geglaubt, dass schon das endgültige Ende von Star Wars kommen wird. Doch dann kam unerwartet " Star Wars: The Force unleashed2" und fegte alle Konkurrenten weg. Jetzt kommt die wahre Saga von Star Wars. " Star Wars: The Old Republic". Game-Freaks können in diesem Spiel sehr viel Freiraum haben.

Das Spiel kostet 59.99 Euro, aber es lohnt sich.

Wenn ihr ein Gameplay sehen wollt, geht auf diese Seite:

www. the old republic.com

Kornel Kepka, 13