Zeitungs-Workshop 1/ Literatur für junge Leser_innen

EinesTages wollte Bruce Willis zu seinen Eltern auf dem Friedhof und legte Blumen aufs Grab. Da sah er Spiderman tot auf dem Boden liegen. Dann sah er Venom und Joker. Sie flogen mit einem Helikopter weg.

Joker zog eine Pistole und schoss Batman in die Schulter. Batman fiel auf den Boden. Gleich nachdem er zu Boden fiel, kam Catwoman und brachte ihn in die Bathöhle. Dann kam Robin und half im die Kugel aus der Schulter rauszuholen.

Am nächsten Tag wurde eine Bank überfallen. Batman und Robin fuhren so schnell sie konnten zur Bank. Aber sie kamen zu spät. Batman sagte böse: "Ich schalte meinen Scanner an und suche nach Spuren." Er fand ein Haar von Joker und eine Sschleimspur.

Batman flog mit dem Batmobil zum Rathaus. Er ging zu Joker und versuchte ihn zu verhaften. Batman haute Venom aus dem Fenster, er fiel in einen See und Venom löste sich auf. Batman sah Joker mit seinem Helikopter. Joker warf eine Bombe in das Rathaus hinein. Batman sprang aus dem Rathaus hinaus und rettete sich.

Liam, Matthew, 10, Rafael, John, 11