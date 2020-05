Zeitungs-Workshop 1/Hort Liniengasse

Es war einmal ein Kürbis. Dieser war aber kein normaler Kürbis, denn er konnte reden. Doch er langweilte sich am Feld, denn es gab keinen anderen sprechenden Kürbis.

Da fasste er einen Plan. Er zog an seiner Ranke bis sie abriss. Schnell rollte er ans andere Ende des Ackers und ließ sich abernten. Er wurde in eine große Kiste gesteckt. Dann kam die Kiste in den LKW. Die Fahrt begann.

In seiner Kiste war aber noch ein anderer sprechender Kürbis, der ihm von einer netten Kürbisine erzählte. Der Kürbis suchte die Kürbisine und dann heirateten die beiden und sind noch heute glücklich.

Katharina, 9



Unsere Zeit am Appelhof

Die Busfahrt war einfach toll. Dort angekommen, gingen wir gleich auf den riesengroßen Spielplatz. Dann lernten wir unsere Zimmer kennen. Das Essen am Appelhof schmeckte super.

Am Abend haben wir immer coole Sachen gemacht z.B.: Lagerfeuer, Disco, Indoorspielplatz, Schwimmbad, Kino.

Auch untertags waren wir ständig unterwegs: Streichelzoo mit Hasen, wandern, Trampolin, Ponyreiten und vieles mehr.

I LOVE APPELHOF

Mavie Bruckner, 9