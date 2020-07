Zeitungs-Workshop 1/der GRG Maroltingergasse/4e

In Online Chatrooms wie Facebook geben einige User zu viele Informationen an. Dadurch besteht die Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden. Es gab schon Todesfälle und Vergewaltigungen. Die Ursachen dafür waren, dass die Opfer beispielsweise ihren Wohnort nannten, so dass die Täter sie aufspüren konnten.

Wir haben einige Personen interviewt. Das Ergebnis unserer Befragung ergab, dass die meisten zu viel über sich erzählen wie Geburtsdatum, Schule, Adresse, Hobbys usw.

Außerdem haben wir herausgefunden, dass fast alle Befragten täglich online sind und das für 5 Minuten bis zu 4 Stunden. Manche Teenager sind sogar den ganzen Tag on – jedoch nicht durchgängig.

Ein weiteres großes Problem der Internet-Chatrooms ist Mobbing, welches zu Depressionen oder Selbstmord führen kann. Jeder zehnte Schüler ist von Cybermobbing betroffen (hieß es im ORF). Im Mai 2010 nahm sich beispielsweise ein 13-Jähriger das Leben, da er als homosexuell dargestellt worden war und daraufhin verzweifelte. Deshalb sollte man vorsichtig mit dem Internet umgehen und sich gut darüber informieren, um es sicher nutzen zu können.

Mehr Informationen über sicheren Umgang mit Internet, Chatrooms etc.:

Miriam L., Emina R.,

Sonja R., Naomi G., 13