Zeitungs-Workshop 1/der Bilinguale Schule Komensky

Shoppen bei H&M ist immer ein Hit. Meine Freundinnen und ich lieben unsere Einkaufsnachmittage. Wir gehen meistens in eine der drei H&M-Filialen auf der Mariahilferstraße. Wenn ich rein gehe, sehe ich immer eine Tribüne wo die Kleider der neuesten Kollektion auf Schaufensterpuppen zu sehen sind. Gleich dahinter folgt die Jugendabteilung. Sie ist aufgeteilt auf die Sachen die crazy sind und Kleidung die nicht so crazy ist. Hinter der Jugendabteilung folgen die Sportabteilung und die Westen und Pullis.

Es gibt noch einen zweiten Stock, wo mehr Sachen für Erwachsene verkauft werden. Ich liebe das shoppem bei H&M einfach.

H&M verkauft Damen-, Herren- und Kindermode. Die Firma wurde im Jahre 1947 in Schweden von Erling Persson gegründet. In einer Stadt namens Västerås wurde das erste Geschäft mit dem Namen Hennes gegründet. So hieß H&M früher und ist schwedisch und bedeutet „für sie“, „ihres“. Er hat nur Damenmode verkauft. 1968 hat ein Mann namens Mauritz Widforss Herrenmode in das Geschäft eingeführt. Zusammen ergeben die Namen die Initialen H&M ( Hennes & Mauritz).

H&M vertreibt Bekleidung in mittlerweile 49 Ländern (auch wenn in wikipedia auf ein und derselben Seite einmal 44 und einmal 43 steht)

Seit Sommer 2007 kann man in Österreich H&M Mode via Internet kaufen und 2008 hatten sie in Österreich den ersten Versandkatalog.

Heute gibt es schon 2.300 Filialen in 49 Ländern. In Österreich gibt es 60 Filialen in 25 Städten. Die erste österreichische Filiale eröffnete im Jahre 1994. Das Firmenmotto lautet „Mode und Qualität zum besten Preis“.

Die Firma besitzt keine eigenen Produktionsstätten, sondern arbeitet mit etwa 700 Herstellern zusammen. Ungefähr 60% der Produktion findet in Asien statt, der übrige Teil hauptsächlich in Europa.

Im November 2004 präsentierte H&M erstmals eine Kooperationskollektion mit einem bekannten Modedesigner z.B. Karl Lagerfeld (November 2004), Roberto Cavalli (2007) …

H&M organisiert auch jährlich zwei Charity-Kollektionen: Die Fashion Against Aids Collection zugunsten der Aidshilfe und die WaterAid Collection, die in Zusammenarbeit mit WaterAid dazu beitragen soll, weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Barbara, 12