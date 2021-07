Zeitungs-Workshop 1/der AHS Contiweg/3g

Liebe Leser, wir geben euch Kinotipps, damit ihr wisst, welche Filme gerade "in" sind



TWILIGHT THE BREAKING DAWN

Dieser Film kam am 24. November in die österreichischen Kinos.

In diesem Film geht es darum, dass Edward (ein Vampir) und Bella (eine Sterbliche) heiraten. Sie fahren für zwei Wochen auf Flitterwochen. Eines Tages erfährt Bella, dass sie schwanger ist. Ihr geht es nicht gut und alle machen sich Sorgen. Ganz besonders Edward und Jacob (ein Werwolf).

Danach kommen die Werwölfe und wollen Bella töten. Dann kommt es zum Kampf zwischen den Vampiren und den Werwölfen. Alles andere müsst ihr selbst herausfinden.



Real Steel - Stahlharte Gegner

In Real Steel geht es darum, dass der Vater ein Profiboxer war und sein Sohn einen Roboter auf dem Schrottplatz findet, ihn trainiert und der Roboter seinen ersten Kampf auch tatsächlich gewinnt.

Der Roboter heißt Atom, Trainer und Kämpfer haben großen Erfolg. Der Film ist sehr gut und empfehlenswert. Es ist am Besten, wenn man sich den Film im Kino anschaut, freigegeben ist er ab 12. Blutrünstig ist er zwar nicht, aber doch brutal, wir würden dem Film von 10 möglichen Punkten 8 Punkte geben.

Omaer A., Lukas Kroat und Janik Lepeta



Die besten Filme, Serien und Songs

Wir schreiben über die aktuellsten Filme und Serien im Kurier. Wir haben an diesem Bericht einen Vormittag lang gearbeitet! Aber trotzdem hat es uns Spaß gemacht.

Jugendserien:

1. Scrubs

2. H2O plötzlich Meerjungsfrau

3. Meine peinlichen Eltern

Jugendfilme:

1. Twilight

2. Traumschiff Surprise

3. Rapunzel neu verföhnt

Krimifilme:

1. CSI: New York

2. CSI: Miami

3. Navy CIS

Top 15 Songs:

1. let it rain over me

2. we found love

3. stereo hearts

4. turn this club around

5. got 2 love you

6. party animal

7. hangover

8. good feeling

9. geronimo

10. titanium

11. beautiful people

12. fly

13. little bad girl

14. ligthers

15. moves like jagger

Tamara A., Julia L.,

Jessica G. und Rafaela S.