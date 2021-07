Zauberbuch statt Geige

„Abgesehen vom künstlerisch kreativen Anspruch, der uns sehr am Herzen liegt, interpretiert Dimitri den Clown als aufrichtiges Wesen, das rein in seinen Gefühlen ist. Sich bewusst in den Zustand der Kindheit versetzt und spielerisch suchend die Welt erforscht. Auch für uns steht an erster Stelle, was in unseren Kindern angelegt ist und entwickelt werden will“, spannt Angela Schindler, Musikpädagogin an der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer, den Bogen von der Clownfigur zum pädagogischen Konzept. „Wir freuen uns daher mehrfach über diesen Abend.“ Nicht zuletzt unterstützt das Publikum mit seinem Besuch die privat geführte Rudolf Steiner-Schule in materieller Hinsicht.