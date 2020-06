Wundersames Körnchen

Treibsand sieht auf den ersten Blick, wie ein normaler etwas flüssigerer Sand aus. In ihm steckt aber so viel Wasser, dass die Sandkörner keinen Zusammenhalt mehr haben. Das heißt die Körnchen, die ineinander verhakt sind, befinden sich in Bewegung und „schwimmen". Tritt jemand auf den Sand, so wird das Wasser durch das Gewicht hinein gedrückt und die Körnchen gehen auseinander.

Pudding Treibsand lässt sich mit Pudding vergleichen, je mehr man ihn rührt desto flüssiger wird er. Lässt man ihn stehen wird er fest. Wenn du also mit deinem Fuß im Sand stecken bleibst, sollst du nicht in Panik geraten. Bleib ruhig stehen, dann wird der Sand wie beim Pudding fest und du kannst dein Bein vorsichtig herausziehen. Dass Menschen, wie im Film langsam vom Sand verschlungen werden, ist nur eine schaurige Fantasie. Treibsand gibt es an Flüssen, in Kiesgruben sowie im Wattmeer an der Nordsee.