Würstchen oder Stacheldraht essen?!

Berliner Mauer, Eiserner Vorhang, Demokratie contra Diktatur - historische und grundsätzliche Fragen, die für 13-Jährige in (Nieder-) Österreich ziemlich weit entfernt sind, lange vorbei bevor sie überhaupt auf die Welt gekommen sind. In knapp zwei Stunden in der Demokratiewerkstatt des Parlaments änderte sich dies am Donnerstag Nachmittag für die Jugendlichen der Hauptschule Ulmerfeld-Hausmeningen bei Amstetten. "Schuld" daran war ihr Gesprächs- und Interviewpartner: Wolf Biermann, Liedermacher, der - aus einer kommunistischen Familien kommend - als 16-Jähriger in die damalige DDR übersiedelte und 1976 wegen kritischer und frecher Texte von der Obrigkeit ausgebürgert wurde.



