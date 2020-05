Wo will ich dazu gehören, was dafür tun? Und was sind Träume Jugendlicher?

Val: Leute das geht so nicht! Also wirklich ... Du (zu Camilla) schaust aus wie ein Waschlappen - mehr Tense - Spannung. ( Val verdreht die Augen, geht weiter zu Leonora) Üben, üben, üben! Wendy, du warst gut. Und du (zu Melchior) hampelst die ganze Zeit vor mir rum, das nervt - ein absolutes no go - da sieht man mich nicht! Ab in die Dusche, ihr stinkt!

… O my God, der Wettbewerb ist schon bald und die Choreo sitzt null. Lina ich brauch Aqua, das ist echt ein busy job, den ich da hab. Du! musst auch noch ein paar Sachen ausbessern. Der Move heute war nicht grad hot…



Genau so überspannt, wie's klingt, gibt sie sich auch, die Darstellerin der Val, Chefin der Cheerleader-Gruppe BC.

Ihre Gegenspieler_innen: Die Kids von der Park-Gang Crackers. Feinheit am Rande: Vals Schwester Cora gehört zu den Crackers. Und eine Neue in der Schule, Emma, sucht Anschluss - an beide Gruppen.

Mehr außer den Eckpfeilern der Geschichte sei nicht verraten. Entwickelt wurde sie und gespielt wird sie vom Klub 12, dem jüngeren der beiden schauspielwütigen Gruppen im Wiener Theater der Jugend. Demnächst stehen die - öffentlichen - Aufführungen an - am Spielort Theater im Zentrum in der Wiener Innenstadt.

Schönling Laurenz Rogi ist dem dem zur Schau gestellten Traumkörper doch nciht so ganz zufrieden und schwärtm von einschlägigen OPs...