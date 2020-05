Wo sind Grenzen zwischen Farben, Flüssigkeiten ...?

Ein großer, dicker Baum (tlusti strom) dominiert den Hof in Raabs an der Thaya (2009 einer der Orte der Landesausstellung). Der ganze Bau ist nach diesem Gewächs benannt, einer Linde ( lipa). Rund um den stehen Tische, um die herum sich Kids aus der Hauptschule Kautzen sowie der Grundschule Moravske Budejovice als Forscherinnen und Forscher betätigen. Warum vermischen sich Farben in einer flachen Glasschale nicht, wenn dort drin Würfelzuckerstücke liegen.

Am Tisch nebenan füllen Kids Flüssigkeiten in Flaschen, färben diese ein, schütteln die Flasche, stellen sie hin. Und kurz danach sind zwei verschiedene Farbschichten zu sehen. Was steckt da dahinter.