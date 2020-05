Nicht nur die Hauptstadt von Schweden wussten praktisch alle, auch jene von Estland oder Litauen. Dass 27 Länder gemeinsam die EU bilden und in der Slowakei seit diesem Jahr auch mit dem Euro bezahlt wird war ebenso praktisch allen geläufig. Wunderbare Eindrücke vom EU Kidsday im Haus der Wirtschaftskammer Österreich. Ob beim "Glücksrad" beim Stand der Vertretung der EU-Kommission oder in Workshops - die Kids sprühten vor Wissen.



Mehr in der Fotostrecke