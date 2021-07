Windmühle, Vogelhaus, Flip-Flops und Blumenbeete

Magst du Windmühlen auch so gern?“, fragte Moderator Robert Steiner auf der Bühne bei der Umwelt-Messe „Green-Expo“ die Siegerin des Kreativbewerbs von Tetrapak und KURIER. Elena Maier ,seit gestern 9 Jahre, hatte aus Trinkpackerln eine solche gebastelt. „Eigentlich mag ich Windmühlen gar nicht besonders, aber ich hab mir gedacht, die hat was mit Umwelt zu tun!“, meinte sie. Nach der Preisverleihung verriet sie dem Kinder-KURIER: „Eigentlich wollte ich ein Windrad basteln, aber der Karton hat sich nicht gut biegen lassen!“

Platz 2 ging an den sechsjährigen Fabio Sattler . Er hatte aus Holzstaberln ein Futterhäuschen für Vögel gebastelt und es auf einer Seite mit Teilen von Trinkpackerln verkleidet. Lohn dafür ist – wie auch für die jeweils dritten Plätze je eine Digitalkamera – um weitere Fotos zu machen und vielleicht ja auch wieder mit dem einen oder anderen bei einem Bewerb teilzunehmen.

Platz 3 wurde von den Jurorinnen und Juroren gleich drei Mal vergeben. Hier alle Dritten (siehe weiter unten im Text - und in der Fotostrecke) mit Moderator Robert Steiner und Beatrix Mayer von TetraPak .