Wie viel Jeff steckt in Greg und umgekehrt?

Woher nimmst du die Ideen?

Die meisten aus meiner eigenen Kindheit, so manche auch aus meiner Erfahrung als Erwachsener. Ich lese aber auch viele Elternmagazine oder Zeitschriften wie Boys` Life (Pfadfinder), das in den USA sehr populär ist.

Wie viel Greg ist in Jeff, wie viel Jeff in Greg?

Greg ist eine verzerrte Version von mir selbst, ein Schnappschuss von meinen schlechtesten Seiten und Eigenschaften.

Wie bist du auf en Gedanken gekommen, eine Hauptfigur zu schaffen, die kein strahlender Held ist, die im Original sogar im Buchtitel „wimpy" (Deutsch: erbärmlich, kümmerlich...) heißt?

Weil ich dachte, die Welt der Kinderliteratur ist voll von Helden. Ich denke, die können zeitweise ziemlich langweilen. Die benehmen sich oft einfach wie kleine heroische Erwachsene, verhalten und benehmen sich meist nicht so wie es Kinder wirklich tun. Ich wollte mit Greg eine Figur schaffen, die glaubwürdig wie ein echtes Kind handelt.

Wie ist es für deinen Bruder, er ist Lehrer und du hast in einigen Interviews gesagt, so manche der Episoden stammen im wirklichen Leben von ihm. Wie ist es für ihn, in die Klasse zu gehen und zu wissen, seine Schülerinnen und Schüler wissen genau, was für Blödheiten er als Kind so angestellt hat?

Ganz so schlimm ist`s nicht, es sind zwar viele Teile von meinem älteren und dem jüngeren Bruder im die Charaktere in den Büchern eingeflossen, aber die Scherze sind dann doch alle irgendwie fiktiv. Obwohl die Bücher schon auch so manches aus unserer Familiengeschichte zusammentragen - aber ich hab die Geschichten dann doch auch verändert und verfremdet.