Wie uns unser Hirn besch...

Die beiden jungen Lektor_innen erzählen später dem Online-Kinder-KURIER über die Kinderuni in ihrer Heimatstadt Medellin. "Wir haben das ganez Jahr über Kinder- und Jugenduni. Die Studierenden sind zwischen 7 und 16 Jahren. Wir haben Workshops und Lehrveranstaltungen in zwei verschiedenen Levels. In der ersten Stufe sind 200 Jungstudierende, die einmal im Monat zu einer Lehrveranstaltung kommen. Die die dabei bleiben, können später in die zweite Phase aufsteigen, wo sich alle zwei Wochen treffen und auch kleine Forschungsaufgaben als Art Hausübung mitnehmen." Angeboten werden Lehrveranstaltungen in den Bereichen Geologie, Politikwissenschaften, Technik, Wirtschaft, Musik, Psychologie/Neurowissenschaften. Wichtig ist der kolumbianischen Kinderuni, "dass erstens die Angebote kostenlos sind und zweitens wir Studierende sowohl aus privaten als auch aus öffentlichen Schulen haben. Diese beiden Sektoren klaffen bei uns stark auseinander, die Kinderuni ist einer der wenigen Orte, wo Kinder aus beiden Bereichen einander treffen!"