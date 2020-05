Wer bin ich und woher komm ich?

Tai Lung, Schneeleopard und Böser im ersten Teil, ist besiegt. Was soll Po, der Kung Fu Panda, nun machen? Nur Fressen ist auf die Dauer auch nicht lustig. Wär vor allem fürs Publikum ein bissl sehr fad, wenngleich's hin und wieder nicht unlustig aussieht, wie sich der kleine schwarz-weiße knuddelig wirkende Geselle die Backen voll stopft. Irgendwie sogar mehr als eigentlich reinpasst…

Also gut, ein neues Abenteuer muss her, dachte sich die Crew bei Dreamworks - und gewann fast alle Mitwirkenden des ersten Teils für die Fortsetzung. Doch wie dem gewaltigen Tai Lung noch was draufsetzen? Kann wer ein noch stärkerer Gegner sein?



Am Sonntag (19. Juni) fand in der UCI-Kinowelt im Millenniums-Tower die offizielle Premiere samt Auftritt des Haupt-Characters statt. Dazu gab's auch ein kleines quiz und Goodies zu gewinnen (siehe Fotos).

Mit dem Online-Kinder-KURIER kannst du hier auch noch was gewinnen, ein Trampolin.