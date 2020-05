Wenn Wünsche in Erfüllung gehen...

Zurück ins Krankenhaus. Der junge Mann nimmt seine Binde - endlich - ab. Und sieht zum ersten Mal - seine hübsche Freundin. Na so riesengroß ist die Freude dann doch nicht.

Zu Hause dann ihr zentrales Werk. "Ja, wirklich schön!" Diese seine Worte bringt der Schauspieler ….. so gekonnt rüber . Jede_r spürt die Enttäuschung - im Kinosaal und natürlich seine Partnerin, überzeugend dargestellt von Isabella Jeschke.

Ja, am liebsten wäre er wieder blind. Zärtlich streicht er mit seinen Fingern über das Gemälde.

In der Selbsthilfegruppe zur Verarbeitung des starken Einschnitts in seinem Leben lernt Andi auch Markus ( Johann Bednar) kennen. Er ist U-Bahnfahrer. Sein Trauma: Er steuerte jenen Zug, vor den ein junger verzweifelter Mann gesprungen war, um seinem für ihn aussichtslos scheinenden Leben ein Ende zu setzen.

35 dichte Minuten. Nie actiongeladen, sondern stets - meist in langen, oft sogar sehr langsamen Bildern - auf den Punkt gebrachte tiefe, eher verzweifelte Gefühle. Und dennoch auch so manche Momente, die zum Lächeln, andere, die sogar zum Lachen verleiten.