Wenn Schläfer erwachen

Weltweit brechen jedes Jahr 50 bis 70 Vulkane aus. Aktuell brodeln neben dem San Cristóbal auch der Tungurahua in Ecuador, der Anak Krakatau in Indonesien sowie drei Vulkane in Russland (Shiveluch, Karymsky und Bezymianny). Der Ätna in Sizilien schießt seit April in kleinen Abständen Aschewolken heraus. Auch im Inneren des Mount Fuji, dem Wahrzeichen Japans, entdeckten Forscher einen erhöhten Druck in der Magmakammer. Eine mögliche Ursache ist das schwere Erdbeben im Vorjahr.

Schläfer Ist ein Vulkan über einen längeren Zeitraum nicht aktiv, befindet er sich in einer Ruhephase. Starke Bewegungen der Erdplatten, die auch Erdbeben auslösen, können diese Schläfer allerdings wecken.

Bis ein Vulkan erlischt, dauert es sehr lange. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit einem Topf kochendem Wasser. Solange der Topf auf der heißen Herdplatte steht verdampft das Wasser. Kommt der Topf weg vom Herd hat er keine direkte Hitzequelle mehr. Dennoch bleibt das Wasser eine Zeit lang warm, dampft und kühlt langsam ab. Beim Vulkan sind es wiederum die umliegenden Gesteinsschichten und die Magmakammer, die das flüssige Innenleben lange warm halten. Erst wenn ein Vulkan mehr als 10.000 Jahre keine aktiven Zeichen mehr von sich gibt, gilt er als erloschen.