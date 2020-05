Wenn's "nur" durch Schauspiel beim Publikum in der Nase zu jucken anfängt...

Dafür am Abend des ersten der vier Tage eine geniale Version von "hikikomori, H. verweigert sich". Mit diesem japanischen Begriff wird das Phänomen bezeichnet, wenn Menschen sich völlig in ihre vier Wände zurückziehen und kaum bis nie mehr hervorkommen. Das junge Trio Gwendolin Barnard, David Valentek und Anna Fallmann aus Schauspielkursen im Grazer Theater am Ortweinplatz (taO) hat unter der Regie von Bea Dermond ein fünfviertelstündiges dichtes, starkes, stark authentisches Stück in der Burgtheater-Außenspielstätte Kasino am Schwarzenbergplatz gespielt.