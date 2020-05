Wenn der Osterhase Zuckerln sch...

Sogar er habe beim Film noch was gelernt, gestand James Marsden unter anderem dem Online-Kinder-KURIER. Der menschliche Hauptdarsteller in HOP - Osterhase oder Superstar?", der einen Spätzünder darstellt, der gegen Ende 20 ist, bei den Eltern wohnt und noch nicht so genau weiß, was er will, trifft in dem Streifen auf den (Oster-)Hasen. Die Animationsfigur will genau das aber nicht werden. Es ist der Wunsch des Vaters. E.B. ( Easter Bunny) spielt für sein Leben gern Schlagzeug, Musiker - das ist sein Traumziel.