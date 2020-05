Bis 24. Dezember 2012



Wer bastelt nicht gerne in der Vorweihnachtszeit? Das Kindermuseum „ Schloss Schönbrunn erleben“ hat

sich auch dieses Jahr wieder ein paar besondere Bastelstücke ausgedacht. Heuer stehen ein festlich

dekorierter Weihnachtsstiefel, ein fröhliches Stanitzelengerl und ein Schneemannkopf zur Auswahl.

Empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren.

Termine: 24.12. Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr. (Kassaschluss: 16 Uhr).

Samstag, Sonntag, Feiertag und am 24. Dezember von 10 bis 17Uhr

Preis: € 4,50 (Materialpauschale pro Werkstück, solange der Vorrat reicht, ggf. Ersatzwerkstück).

Schloss Schönrbrunn, 1130 Wien



Das Weihnachtsbasteln ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.





Nähere Infos:

http://www.kaiserkinder.at/kindermuseum/themenfuehrungen/bastelwerkstatt-zu-weihnachten.html