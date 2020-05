Was so ein "Rotbällchen" alles (sein) kann

Was so alles aus einer kleinen roten Schaumstoff-Kugel werden kann! So einer, wie sie so manche Clowns auf der Nase tragen. Das tut Eva Kaufmann aber nur ganz selten. Erst "versteckt" sich das " Rotbällchen" wie das knapp mehr als halbstündige Stück heißt, auf ihrem Rücken, dann wird's zum Baby, zum Kleinkind… geht baden, spielt Melodica - und das sind nur die dinge, die die Figurenspielerin vorzeigt - da geht noch viel in den Köpfen der Zuschauer_innen ab - gleich und später.

Zeitweise kriegt das eine Bällchen Gesellschaft von einem weiteren gleich großen - und noch anderen, viel größeren. Aber auch kleineren.

Fantasievoll!