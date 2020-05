Was haben Chips mit Wirtschaft zu tun?

Was haben Chips (solchen aus Erdäpfeln, nicht jenen für den Computer!) mit Geld und mit Wirtschaft zu tun?

Dies beschreibt die elfjährige Hannah in ihrem Bericht über eine der Ideenwerkstätten bei der Kinder Business Week 2011. Die findet sich auf Seite 1 der Ausgabe Nummer 4 der Tageszeitungen, die Kinder mit dem Kinder-KURIER in der Wirtschaftskammer produzieren.

Alle Seiten kannst du am ende des Beitrags runterladen - natürlich kostenlos und ohne Verpflichtungen. Lesen wär natürlich fein ;)