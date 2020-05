Von Schildkröten, Haien, bunten Schlangen und anderen Lieblingstieren

Im Winter 2011 entstand ein neues Sprachprojekt: Eine Gruppe 3- bis 6-Jähriger und eine Gruppe 6- bis 10-Jähriger besuchten während der vergangenen Monate den Deutschkurs an der VHS Favoriten. Dank der guten Zusammenarbeit von Kursleitung, Eltern und der VHS Favoriten verlief das Projekt überaus erfolgreich. Kursleiterin Gabriele Matzinger unterrichtet nach zwei Methoden:

KIKUS-Pädagogik - KINDER IN KULTUREN UND SPRACHEN (Dr. Edgardis Garlin ist die Begründerin, Verein Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e.V. und dem Hueber Verlag, 1998 in Deutschland). Das KIKUS-Programm wird mit eigenen Materialien auch wissenschaftlich begleitet. Gleichzeitig wird durch eine angeleitete Eltern-Kinder-Zusammenarbeit der Erwerb der Erstsprachen unterstützt.

REGGIO-Pädagogik ( Loris Malaguzzi ist der Begründer, 1960 in Reggio Emilia/ Norditalien). Die Kinder werden als kreative Improvisator/innen, Forscher/innen und Wissenschaftler/innen betrachtet.

Im Mittelpunkt standen bei dem aktuellen Projekt die Freude am Lernen, der Spaß an der Sprache, am Lernen und spielerischer Kommunikation im Vor- und Grundschulalter. Das Hauptanliegen ist, dass Sprache und Bildung für alle Kinder zugänglich ist und Chancengleichheit ermöglicht. Wertschätzung aller Sprachen - Mehrsprachigkeit ist ein gesellschaftliches Gut und fördert interkulturelle Kompetenzen.

Die Kinder und Jugendlichen sollen durch gemeinsames Lernen Identifikationsmöglichkeiten erfahren, soziale Aspekte erkennen und begreifen: Wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist daher der kreative Part.