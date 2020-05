Von Nicaragua über Berlin nach Hohenems

Schwarze Schattenfiguren und -gegenstände im Vordergrund, weiße Flächen bzw. solche in Sepia (jene gelblich-orange-bräunliche Farbe, die oft vergilbte Fotos symbolisiert). Wenige, aber starke Bilder illustrieren das diesjährige preisgekrönte Kinderbuch "Rosie und der Urgroßvater". Die Illustrationen stammen von Barbara Steinitz.

Die Berliner Künstlerin entwickelte, wie sie dem Kinder-KURIER erzählt, diese Technik in Nicaragua. "Und da gibt's auch einen Österreichbezug. Die Casa de los tres Mundos in Granada wurde von Dietmar Schönherr (einem engagierten Tiroler Schauspieler) gegründet." Dort leitete sie nach ihren Studien in Saarbrücken und Barcelona Kunstkurse und spielte mit Kindern - auch abseits dieses Hauses vor allem am Land, "zum Beispiel in einem Dorf, das nach eine Hurrikan wieder aufgebaut wurde Schattentheater. Die Hütten waren ohne Strom. Mit Kerzen konnte man leicht kleine Schattenbühnen beleuchten." Steinitz begann dann Szenenbilder zu fotografieren, traf die bekannte Schriftstellerin Gioconda Belli.