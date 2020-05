Von Kaisermühlen bis Qarssa

Warum brauchen die Frauen von Qarssa Unterstützung?

Nurre Wolfaro: Das Leben im Hochland ist karg. Wir haben oft zu wenig zu essen, kein sauberes Wasser. Das macht uns krank, die Kindersterblichkeit ist hoch. Wir Frauen haben es doppelt schwer. Wir leben unser Leben im Verborgenen. Wir arbeiten von früh bis spät, kümmern uns um Kinder, Küche und Feld, haben aber keine Rechte. Das wenige, dass wir mit unseren Händen erwirtschaften, gehört den Männern. Die meisten Mädchen haben niemals eine Schule besucht, niemals lesen und schreiben gelernt. Bis vor wenigen Jahren dachten wir, dass sich das niemals ändern wird.

Wodurch hat sich euer Leben verändert?

Durch Bildung. Ein Alphabetisierungskurs hat alles ins Rollen gebracht. Vor vier Jahren haben wir - eine Gruppe von Frauen - in meinem Haus begonnen, Lesen und Schreiben zu lernen. Und - fast noch viel wichtiger - wir haben begonnen, gemeinsam über unser Leben nachzudenken, was wir verändern, was wir verbessern können. Uns hat z.B. immer das Geld gefehlt, um Saatgut und Dünger kaufen zu können. Also haben wir so eine Art Sparverein gegründet. Wir legen zusammen, was wir haben, und verleihen das Geld untereinander. Gutes Saatgut und Dünger heißt eine bessere Ernte, und somit ein besseres Leben. Heute sind wir über 800 Frauen.

Was möchtest du den Sternsinger_innen und den Spender/innen ausrichten?

Ich hätte 1000 Dinge, die ich euch gerne sagen möchte. Gemeinsam mit euch haben wir den Stein ins Rollen gebracht. Mit eurer Unterstützung - finanziell, aber auch dadurch, dass wir wissen, da gibt es viele Menschen in Österreich, denen unser Schicksal nicht egal ist. Es gibt noch viel zu tun bei uns hier - mit eurer Hilfe werden wir das schaffen. Am liebsten würde ich mit meinen Frauen nach Österreich kommen, um die Sternsinger-Kinder für Ihren Einsatz zu segnen!