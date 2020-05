Von ersten Schritten bis zu Höhenflügen

Finaltag

Der Weg zu großen Zielen beginnt mit den ersten Schritten. Und die zu setzen, darauf komme es an. Dieser Gedanke durchzog viele der Reden am zweiten derdes mehrsprachigen Redebewerbs „SAG’S MULTI!“. Der ging am letzten Februartag in der „Höhle des Löwen“, wie eine der Schüler_innen später sagte, über die Bühne – des Festsaals des Wiener Stadtschulrates. Dessen ChefinSusanne Brandsteidl begrüßte denn auch die jungen vielsprachigen Redetalente und verwies darauf, dass in Wiens Schulen fast jede/r Zweite mittlerweile mit zwei oder mehr Sprachen aufwachse – etwas das als Chance und keinesfalls als Makel zu betrachten sei.

Für gedankliche und sprachliche Höhen- und Weitflüge sorgte neben den 35 Jugendlichen nicht zuletzt Moderator Semier Insayif, selbst peotischer Sprachakrobat.

In der folgenden Bilderstrecke findest du alle Teilnehmer_innen des zweiten Finaltages – mit Kurzzusammenfassungen ihrer Beiträge (hier leider nur auf Deutsch). Achtung: Um den jeweils ganzen Text zu sehen, bitte auf Vollbild-Modus klicken!

www.sagsmulti.at