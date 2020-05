Von 1000 auf 4.358 Kinderuni-Studierenden

Katharina Takács studiert heuer bereits den vierten Sommer an der Kinderuni und erinnert sich noch mit Freuden an ihre erste Lehrveranstaltung wo's unter dem Titel Harry Potters Laboratorium um Chemie gegangen war. Besonders verblüffend fand sie, dass sie mit einer Banane eine Fliese zerschlagen konnten - die war kurz in flüssigen Stickstoff getaucht und damit knallhart geworden. "Hauptsächlich interessieren mich Chemie und naturwissenschaftliche Vorlesungen, Seminare und Workshops."

Sarah Gyamfi will sich bei der diesjährigen Kinderuni auf der Bodenkultur erklären lassen, wie's zu blitz und Donner kommt, einige Lehrveranstaltungen auf der Medizin besuchen und sich als Radioreporterin betätigen.

Mara Jirku interessiert sich auch fürs Gewitter, sowie für Pflanzen, will wissen, ob chinesisch wirklich so einfach ist, wie's in der Ankündigung der Lehrveranstaltung heißt und erinnert sich vor allem an eine Medizin-Lehrveranstaltung aus dm Vorjahr: "Wohin fließt das Blut, das haben wir uns unter dem Mikroskop angeschaut. Und damit wir echtes Blut haben, hat sich der Professor kurz in den Finger gestochen."

"Als Beirat haben wir das Titelblatt vom Studienbuch ausgewählt und auch vorgeschlagen, dass alle Lehrenden lustiger erklären sollen", plaudern Sarah Gyamfi und Mara Jirku aus ihren Vorschlägen im beratenden Gremium für die Kinderuni. Und Katharina freut sich ergänzend, dass "wir heuer bei der Kinderuni auch die Gastprofessorinnen und -professoren aus dem Ausland ( Südafrika, Kolumbien, Liverpool und Moskau) begrüßen dürfen".