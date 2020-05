Vom Rap bis zum "Gschupft'n Ferdl"

... wählte Fankha einige ziemlich "verrückte", baute einen sehr spannenden, vielseitigen, ziemlich witzigen Tanz-/Performance-Abend, der - fürs Publikum - sicher auch länger sein hätte können. Für die Tänzerin womöglich nicht. Vollster Einsatz und Verausgabung - auch wenn sie bei der Szene "Nr. 2, Tag 59 schon mit vollstem Einsatz beinahe breakdancerisch unterwegs ist und die Choreografin nur kurz auf die Bühne kommt und ihr hinschleudert: nicht schlecht, aber das Ganze noch mit ein bisschen mehr Energie und mindestens noch fünf mal und ansonsten üben! Üben! Üben!...

"Add me, post me, like me!"

Diesen ihren abschließenden live gesprochenen Worten in der Performance im Palais Kabelwerk bleibt nur hinzuzufügen: Ja, aber bitte, bitte, wieder zeigen!!!