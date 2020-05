Vom Computerspiel auf die (Tanz-)Bühne

Videos, Animationen - etliche Theaterproduktionen meinen seit ein paar Jahren offenbar, "irgendwie was Multimediales brauchte ma a." so schaut's dann oft auch aus. Andere bauen solche Elemente organisch in ihr Schauspiel ein - als Erweiterung der Perspektive oder Hinzufügen anderer Sichtweisen, oder.. Und dann gibt es - vor allem aus dem Tanzbereich kommend Produktionen, die von vornherein Multimedia mit konzipieren. Und ganz wenige, die umgekehrt genau von diesen ausgehen.. Genau das macht die flowmotion dance company rund um Florian "Flo" Berger.

Für "Virtual Insanity" wurde erstmals eine völlig neue Technik eingesetzt. Bislang mussten für die eingangs beschriebene Szene Bewegungen via Kamera aufgenommen und mit den digitalen Patterns gekoppelt werden. Das erforderte nicht nur einen "längeren" Weg, sondern auch spezielle Lichtverhältnisse. In diesem Fall wurden jedoch zwei knapp über dem Boden montierte Laser links und rechts der Bühne aufgestellt. Jede der tänzerischen Bewegungen werden davon erfasst und an den Rechner geschickt. Diese Daten fließen ein in jenes Rendering-Programm, das die Animationen steuert. So tauchen die Farben, Formen und Muster in Echtzeit auf der Projektions- und Aktionsfläche auf.

Diese Methode kommt, so Martin Zeplichal von ThisPlay, aus der Games-Technologie. In etwa bekannt aus WII und ähnlichen spielchen. Gemeinsam mit der Tanzcompagnie wurde sie hier nun erstmals für Visuals in einem Kunstzusammenhang adaptiert und entwickelt. "Programmiert wurde in der Sprache VVVV, die ideal für Performances geeignet ist, weil sie relativ schnell zu sichtbaren Ergebnissen führt."