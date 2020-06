Vogelzug: Fliegender Urlauberverkehr

Ähnlich wie im Sommer auf den Autobahnen, herrscht mit Herbstbeginn in der Tierwelt starker Reiseverkehr. Vögel aus dem hohen Norden machen auf ihrer Durchreise in den Süden auch in österreichischen Gebieten Pause. Zum Beispiel der Alpenstrandläufer. Sein Name hat nichts mit den österreichischen Alpen zu tun, dafür aber mit jenen in Lappland ( Schweden). Dieser Vogel verbringt fast drei Viertel seines Lebens auf Wanderzug. In Österreich ist er bis in den September hinein an großen Wassergebieten, wie dem Seewinkel im Burgenland zu beobachten.

Der Seewinkel ist durch seine salzhaltigen Laken ein wichtiger Rastplatz in Mitteleuropa. Er ist das Drehkreuz für viele Durchreisende, die Wasser benötigen. Zu diesen zählen auch Limikolen. Das sind Watvögel, die im Herbst im Seewinkel ankommen und weiterziehen, sobald es nicht mehr genug Fische und Schnecken zum Fressen gibt.