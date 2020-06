"Vienna goes L.A." ein Integrationsfilmprojekt

Die Idee " Vienna goes L.A." findet im Wintersemester 2011 erstmals statt. Weitere Workshops in den folgenden Semestern sind geplant.

Entstanden ist die Initiative durch eine Kooperation zwischen Ippolit Wischin (dramaturgischer Berater, Regisseur und Drehbuchautor) und dem US-­amerikanischen Geschäftsmann und Filmproduzenten Robin Saban (Leiter und Gründer des International Student Film Festival Hollywood, www.isffhollywood.org, sowie des Cross Cultural Film Festival Los Angeles, www.crossculturalfilmfestival.org).

Jugendliche stellen in den Workshops Kurzfilme her, die im Jänner im Rahmen einer großen Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Teenager bekommen so die Chance, ihre eigenen Geschichten – erfundene wie wahre – in eigenen Kurzfilmen zu erzählen.