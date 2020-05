Viele Filme über karangî barbê

„Es ist eine wahre Geschichte“, beginnt der Co-Regisseur zu erzählen. „Daraus wollte ich zuerst eine Doku drehen. Nicht nur weil es meine persönliche Geschichte ist, sondern weil in vielen Familien im Kurdengebiet mindestens ein Verwandter fehlt – im Ausland arbeiten, bei den Guerillakämpfern oder ermordet. Und auch wenn sie nicht da sind, sollten sie im Film stark präsent sein. Auch das ist in der Wirklichkeit oft so.“

Aber weshalb war die Mutter so sauer, dass der Sohn, also du nach den Kassetten gesucht hast?

Zeynel Doğan: Weil das sehr private Nachrichten meines Vaters waren, oft hat er ihr da gesagt, wie sehr er sie leibt. Oder sich entschuldigt, für Fehler die er gemacht hat oder auch dafür, so lange weg zu sein. Das war/ist für meine Mutter ein privater Schatz, den sie versteckt.“

Wie hat die Mutter überhaupt auf den Film reagiert?

Als ich ihr von meiner Idee erzählt habe, hat sie zuerst gemeint, das könne doch nie ein Film werden. Im Film spielen immer nur schöne, oft junge, elegante Frauen. So kannte sie es aus dem türkischen Fernsehen. Und als wir dann gedreht haben, meinte sie immer wieder, nie im Leben würde das ein Film werden. Wir hatten natürlich wie es im Film üblich ist, nicht chronologisch gedreht, also Szenen, die weit auseinander liegen, aber am selben Ort spielen, auf einmal gedreht. Als sie dann den fertigen film zum ersten Mal gesehen hat, meinte sie überrascht: Das ist ja doch ein Film geworden.“

Im Film kommen beinahe stumme Telefonate zwischen dem Guerillakämpfenden Bruder Hasan und der Mutter vor – als Lebenszeichen, aber um nicht mehr zu verraten. In diesen fallen immer wieder drei alte kurdische Wörter: Lalijin, pasari und karangi barbê. Was bedeuten diese und warum gerade sie.

„Das sind alte wichtige Wörter, die viele Junge heute gar nicht mehr kennen, die wollte ich da einbauen. Das erste heißt flehen – etwas das viele in unserer Heimat müssen. Das zweite bedeutet wild – was es braucht und das dritte ist der Name für eine wild wachsende Pflanze (das erste Wort), deren vertrocknete Samen vom Wind (das zweite Wort) vertreiben, verblasen wird und dann irgendwo eine neue Pflanze neu wachsen lässt.

Was wird dein nächster Film?

Das weiß ich noch nicht genau, aber sicher wird er wieder etwas mit diesem Thema zu tun haben, vielleicht kommt Hasan nach Hause. So lange die Situation in unserer Heimat so ist, dass wir nicht wirklich ein Recht auf unsere Heimat, unsere Sprache, unsere Kultur haben, müssen wir darauf reagieren, müssen sich viele Filme darum drehen. Wir wollen die Welt damit verändern. Und am besten, wir zeigen im Kleinen, am Beispiel einer Familie, wie sich das für (fast) alle auswirkt.“

Die Stimme meines Vaters/Babamin sesi

Deutschland, Frankreich, Türkei

Regie: Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan

Drehbuch: Orhan Eskiköy

Kamera: Emre Erkmen

Schnitt: Cicek Kahraman, Orhan Eskiköy

Hauptdarsteller_innen: Basê Doğan, Zeynel Doğan, Gülizar Doğan, İmam Çiçek, Ali Kul