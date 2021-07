Vom Quotensandler bis zu Stöckelschuhen

„Geh Schatzi, mia haum da jetzt an Stromausfall“, entschuldigt sich der im Dialekt fast dauer-handyfonierende Securitymann dafür, dass er jetzt doch wieder was hackeln muss. So gar kein bisschen an seiner Arbeit im Flüchtlingslager interessiert ist der von Moussa Thiewa gespielte Mitarbeiter des privaten Lager-Betreibers ein running Gag im Musical „ Traiskirchen“. Die drei Dutzend Mitwirkenden auf der Bühne kommen aus dem KünstlerInnenkollektiv „Die Schweigende Mehrheit“, die sich im Sommer 2015 gebildet hat - rund um die Fluchtbewegung, die sich da in großer Zahl auch in Mitteleuropa bemerkbar gemacht hatte. Geflüchtete, die im Lager Traiskirchen Zuflucht gefunden hatten einerseits und Künstler_innen, die schon lange in Österreich leben – mit und ohne „Migrationshintergrund“ hatten sich zu diesem Kollektiv zusammen gefunden, um mit Mitteln der Kunst politische Inhalte darzustellen, zu demaskieren ...

„Schutzbefohlene performen Jelineks Schutzbefohle“ war die Performance, mit der die Gruppe bekannt und auch für den Theaterpreis Nestroy nominiert wurde. Das nunmehrige Musical, das am 9. Juni im Rahmen der Wiener Festwochen uraufgeführt wird, befindet sich im Stadium den Endproben. Eine solche – im Ernst-Kirchweger-Haus (Wien-Favoriten) – durfte der KiKu besuchen.