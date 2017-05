Aufführungen der Theaterspielklubs

„lost in reality“

„Gute Nachrichten für alle Spielebegeisterten! Die Firma ,Next Reality‘ bringt schon bald ihre neueste Errungenschaft auf den Markt: Ein Produkt namens ,Delirium’ gibt den Spielenden die Möglichkeit in eine virtuelle Realität einzutauchen.“ Neun Jugendliche wagen den Schritt in eine neue Realität. Doch was als harmloses Party-Spiel beginnt, entpuppt sich bald als wilder Trip durch eine ganz eigene Parallelwelt. Wie fühlt es sich an, Macht über jemanden auszuüben? Wo liegen die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter diesem neuen Spiel?

Konzept / Regie: Frederike Stolzenburg

Darsteller_innen: Lena Aschauer, Sebastian Delmestri, Fatih Duman, Chiara Maria Höffinger, Sophie Kraft, Elisabeth Schmidt-Schmid, Anna Sophia Schmiederer, Polina Yakimenko, Sophie Zillner

Hospitanz: Christiane Silberhumer

„wildfremd“

„Es gibt Kinder in Afrika, die verhungern.“ – „Jaja, wir wissen‘s.“ Zu abstrakt ist die Vorstellung von Not und Flucht in unserer ablenkungsreichen Welt. Smartphones, Leistungsdruck und Statuskämpfe ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Oberflächliche Happy Musik entspannt die Gemüter. Was aber, wenn das alles von einem Moment zum nächsten nichtig wird? Was passiert, wenn man der mittelschichtigen Komfort-Zone plötzlich entrissen wird? 14 Kinder erzählen von einem Abenteuer, das sie sich so nicht ausgesucht haben. Und ganz plötzlich ist das Handy nicht mehr Status-Symbol sondern überlebenswichtig und das Fremde nicht mehr ganz so fremd.

Konzept / Regie Klub: Lisa Brameshuber

Darsteller_innen: Niklas Aichberger, Marlene Forgberger, Amelie Hammer, Tim Kirnbauer, Iris Labres, Paul Mangold, Oona Mortimore, Caroline Naiwirt, Neela Benita Pfneiszl, Florian Posch, Julie Ramharter, Raphael Steineck, Daniel Strömmer, Amelie Wolf

Hospitanz: Jessica Steiner