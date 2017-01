Schwarz die Bühne, schwarz-weiß gekleidet die vier Schauspieler_innen, die als Art griechischer Chor beginnen, um sich gleich einmal vorweg zu entschuldigen, dass sie nichts bieten können. Außer zuzutexten. Um ihr Überleben sprechen sozusagen. Reden und reden und reden – über die Verbesserung der Welt, notwendiges Coaching für alles, übers Schauspielen und das Erlernen dieses Hand-, Mund-, Kunstwerks selbst... Unter anderem wird die Frage verhandelt, ob eine sehr junge Schauspielerin, die noch nie eine lebensbedrohende Situation erlebt hat, das Klagelied der Antigone auch nur annähernd rüberbringen könnte.

Foto: Elisabeth Anna Brucker Praktisch immer pendeln die vier Protagonist_innen zwischen grundsätzlicher Kritik an (fast) allem und jedem, nicht zuletzt an Medien und ihrem Umgang mit der Realität. Und und Selbstironie – mit viel Wort- und ebenso viel Spielwitz – und manchmal mit der Frage nach dem Sinn dessen, was sie hier gerade auf der Bühne tun. Dia- und Monologe, teils fast dadaistisch, wechseln sich mit choralen Szenen ab. Hin und wieder wird der Redefluss durch Musik gebrochen – und als es „auf in die Bar“ geht, verschwinden die vier Darsteller_innen von der Bühne, um gleich darauf hinter dem Publikum bei der tatsächlichen Bar aufzutauchen und nun eine Szene von dort aus zu spielen.

Zurück auf der Bühne folgt eine Szene in Tiermasken und später voller körperlicher Einsatz, indem sich alle vier griechisches Joghurt über Kopf und Körper leeren und schmieren, um danach auf der Bühne komplett im Regen zu stehen.