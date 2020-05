Technik zum Mitmachen

Auch das Science Center Welios in Wels bereitet Technik spannend auf. Ab 29. Oktober wird es im Museum den "360 Energy Dome" geben. Besucher_innen erleben mittels 3D-Leinwand eine Reise durch die Welt der Energie.



In Wien veranstaltet das Technische Museum am Nationalfeiertag ein Familienfest. Auf Technik-Fans wartet dort die "Fun Science"-Chemieshow. Ein verrückter Professor erleidet Schiffbruch und macht auf einer Insel Experimente, um zu überleben.

Am 30. Oktober lädt das TMW zwischen 11 und 13 Uhr zur "Traumfabrik". Weißt du schon, was du später einmal arbeiten möchtest? Willst du vielleicht ForscherIn, GärtnerIn oder TechnikerIn werden? Oder wie wäre es mit Computerspiel-TesterIn oder Süßigkeiten-ErfinderIn!? (Ab 6 Jahren).



Und das Naturhistorische Museum bietet in seinem Kids' Lab an, Experimente rund um Wasser auf spaßige Weise auszuprobieren.