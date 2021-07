Wie gerade Nicht-Streber helfen

Seit einigen Jahren kommen immer in den Wochen vor dem „Marathon der Nächstentliebe“ aus einigen der unterstützten Projekte Partner_innen nach Österreich, um bei Zusammenkünften Kindern, Jugendlichen und Betreuer_innen Genaueres über ihre Arbeit vor Ort zu schildern. Der Kinder-KURIER war in der Pfarre St. Florian in der Wiedner Hauptstraße dabei, als Gayetri Panging und Puspalata Mili vom Vilk der Mising aus Assam im Nordosten Indiens zu Gast waren. Sie kommen aus dem Projekt I-Card (Institute for Cultural and Rural Development, Institut für kulturelle und landwirtschaftliche Entwicklung). Anliegen dieses Projekts: Jugend schafft Zukunft, ihr Motto: Es braucht oft nur eine/n Jugendliche/n, um ein Dorf zu verändern.