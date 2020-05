Stell dir vor, es ist ganz finster

Jedes Jahr in einer unserer Turnstunden kommen Trainer des Österreichischen Skisprung-Teams zu uns an die Salvator-Schule. Am Anfang des Tages gingen wir gemeinsam mit anderen Klassen in unseren Speisesaal. Die Trainer erklärten uns den Ablauf des Tages. Leider waren wir immer erst in der letzen Stunde an der Reihe. Wir gingen schon fertig angezogen in den Turnsaal.

Es gab 5 verschiedene Stationen: Hochsprung, Weitsprung, Koordinationstraining, Sprinten und Orientierungstraining. Als erstes kam Hochsprung an die Reihe. Am höchsten sprang ein Bub (Rong Gi Ye, China). Als nächstes war Weitsprung an der Reihe. Wieder sprang ein Bub am weitesten( Niklas Endl, Österreich). Und so weiter. Allemal waren Buben am Besten ( Niklas Endl, 2x und Raphael Winkler, beide Österreich).

Am Ende machten wir ein Klassenfoto. Nach ein paar Wochen erfuhren wir, wer in das große Finale darf. Es waren Niklas Endl, Vincent Beck, Rafael Mair und Stefan Ragoßnig. Bei dem Finale gab es weitere 5 Stationen. Am Ende des Finales begann die große Siegerehrung. Die Spannung stieg. Wir wurden Zweiter und gewannen 450 Euro. Medaillen bekamen wir auch. Von dem gewonnenen Geld kauften wir für unsere Schule 4 Tischtennistische. Leider gingen diese vorzeitig kaputt. Doch wir fanden das Erlebnis sehr toll und wollten wieder mitmachen.

Stefan und Anita, 10