Stapellauf mit Papierschiffen

Zum 17. Mal werden am 17. September Segelboote unter dem Zeichen der Friedensflagge von kroatischen Häfen aus in See stechen. Auf 105 Booten werden rund 950 Menschen (Kinder, Jugendliche und erwachsene Betreuer_innen) zeigen, die Schiffe kommen nur voran, wenn alle anpacken und zusammenhalten. Die jungen Teilnehmer_innen kommen aus fast zwei Dutzend verschiedenen Nationen. Und vor allem aus verschiedenen, vor allem benachteiligten, sozialen Schichten.