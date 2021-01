Lieber gleichberechtigt als nie

Veronika Moser

René Descartes

Eine absolute Premiere brachte die Standpunkt im Linzer O.K. (Offenes Kulturhaus) zum selben Thema („Starke Mädchen – hübsche Burschen - Gleichberechtigung und Selbstdarstellung in der Schule“). Eine der Podiumsteilnehmer_innen,(u.a. Radiomacherin) trat in ihrer zweiten Identität als „Frau Tomani“ (Singer-Songwriterin) auf und hielt ihr erstes – sowie ein späteres Statement singend, wobei sie sich selbst mit der Gitarre begleitete: Inspiriert vom französischen Philosophen(cogito, ergo sum – ich denke, also bin ich) sang sie „Ich denke, also bin ich, also spinn ich.. du bist zu sanft, du bis zu kalt...., zu rund, zu eckig...“.

Christine Haiden, „Welt der Frau“-Chefredakteurin und Kolumnistin der OÖ-Nachrichten, verwies einleitend darauf, dass Frauen heute weitgehend gleich gut gebildet sind, aber auf dem Weg in viele Führungspositionen „verschwinden“, speziell in OÖ gibt es derzeit nicht einmal eine einzige Frau in der Landesregierung.

Emanuel Danesch (Trainer bei saferinternet.at, POIKA – Verein zur Förderung gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht) orte in der Arbeit mit Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit und Kompetenz auch in diesen Fragen, aber patriarchalische Strukturen wirkten nach wie vor stark weiter.

Julia Schuster (Institut für Frauen- und Geschlechterforschung) brach nicht zuletzt eine Lanze für gleiche Wertschätzung für alle Berufe, egal ob sie Frauen- oder Männer-dominiert wären.