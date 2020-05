Sprünge über "Pferde"...

Sein gleichaltriger Kollege Peter Hoffmann: "Wir waren am Freitag zum ersten Mal in der Dusika-Halle zum Training. Rund um die Turngeräte ist dort eine Radbahn aus Holz, auf die soll man nicht draufsteigen. Das Training am Freitag war sehr gut. Es waren dauernd viele Mädchen und Buben am großen Federboden und haben durcheinander geturnt. Aber mit Handzeichen sind wir so gut zusammengekommen, damit keiner den anderen niederrennt.

Die Trainer haben uns gesagt, wenn du auf einem Gerät nicht so gut bist oder es dich runterwirft, brauchst du den Kopf nicht hängen lassen, und das war gut. Jeder, der einen Fehler gemacht hat, hat gesagt, das nächste Gerät wird besser."